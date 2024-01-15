Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Doğaseverler, 2 bin 634 metre yükseklikteki Bayraktepe'de şehitleri andı

        ERZURUMLUdoğaseverler, Allahuekber Dağları'nda 109 yıl önce donarak şehit olan Mehmetçik ile Pençe-Kilit Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askeri, 2 bin 634 metre yüksekliğindeki Bayraktepe'nin zirvesinde andı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 11:08 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğaseverler, 2 bin 634 metre yükseklikteki Bayraktepe'de şehitleri andı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUMLUdoğaseverler, Allahuekber Dağları'nda 109 yıl önce donarak şehit olan Mehmetçik ile Pençe-Kilit Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askeri, 2 bin 634 metre yüksekliğindeki Bayraktepe'nin zirvesinde andı.

        Erzurum Doğa Yürüyüş Grubu, Palandöken Masterler Koşu Grubu ile Oltu Doğaseverler Grubu üyeleri şehit askerleri anmak için Sarıkamış Şehitliği'ne yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından 2 bin 634 rakımlı Bayraktepe'ye tırmanan doğaseverler burada saygı duruşunda bulundu.

        Sarıkamış Harekatı'nda donan Mehmetçik ve Pençe-Kilit Bölgesi'nde şehit  olan 9 asker anısına yürüdüklerini belirten Oltu Doğasever Grubu üyesi Muharrem Kalyon, "Erzurum ve Oltu yürüyüş grupları ile 109 yıl önce Allahuekber Dağları'nda şehit olan Mehmetçik için ve son olarak 9 şehit askerimizin hatırası için yürüdük. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz" dedi.

        Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr.Fatih Coşkun Ertaş, "Erzurum Doğa Yürüyüş Grubu, Palandöken Mastırlar Koşu Grubu ve Oltu Doğaseverler Grubu olarak Sarıkamış'ta yürüyüş düzenledik. Katerina Köşkü'nden başlayarak Bayraktepe'ye tırmandık. Oteller bölgesinde yürüyüşümüzü sonlandırdık. Burada doğa muhteşem. Kış sporları açısından olsun, doğa sporları açısından olsun oldukça zengin bir bölge. Buraları da görmüş olduk" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Horasan'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Horasan'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Palandöken Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
        Palandöken Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
        Polisi görünce kaçan 2,5 yıl hapis cezası olan hükümlü, binanın çatısında y...
        Polisi görünce kaçan 2,5 yıl hapis cezası olan hükümlü, binanın çatısında y...
        Erzurum'da doğal gazdan zehirlenen yaşlı kadın öldü
        Erzurum'da doğal gazdan zehirlenen yaşlı kadın öldü
        Erzurum'da okullarda Filistin yararına düzenlenen kermeslerde 150 bin lira...
        Erzurum'da okullarda Filistin yararına düzenlenen kermeslerde 150 bin lira...
        Erzurum, Ardahan ve Erzincan'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edi...
        Erzurum, Ardahan ve Erzincan'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edi...