Doğaseverler, 2 bin 634 metre yükseklikteki Bayraktepe'de şehitleri andı ERZURUMLUdoğaseverler, Allahuekber Dağları'nda 109 yıl önce donarak şehit olan Mehmetçik ile Pençe-Kilit Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askeri, 2 bin 634 metre yüksekliğindeki Bayraktepe'nin zirvesinde andı.

ERZURUMLUdoğaseverler, Allahuekber Dağları'nda 109 yıl önce donarak şehit olan Mehmetçik ile Pençe-Kilit Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askeri, 2 bin 634 metre yüksekliğindeki Bayraktepe'nin zirvesinde andı.

Erzurum Doğa Yürüyüş Grubu, Palandöken Masterler Koşu Grubu ile Oltu Doğaseverler Grubu üyeleri şehit askerleri anmak için Sarıkamış Şehitliği'ne yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından 2 bin 634 rakımlı Bayraktepe'ye tırmanan doğaseverler burada saygı duruşunda bulundu.

Sarıkamış Harekatı'nda donan Mehmetçik ve Pençe-Kilit Bölgesi'nde şehit olan 9 asker anısına yürüdüklerini belirten Oltu Doğasever Grubu üyesi Muharrem Kalyon, "Erzurum ve Oltu yürüyüş grupları ile 109 yıl önce Allahuekber Dağları'nda şehit olan Mehmetçik için ve son olarak 9 şehit askerimizin hatırası için yürüdük. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz" dedi.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr.Fatih Coşkun Ertaş, "Erzurum Doğa Yürüyüş Grubu, Palandöken Mastırlar Koşu Grubu ve Oltu Doğaseverler Grubu olarak Sarıkamış'ta yürüyüş düzenledik. Katerina Köşkü'nden başlayarak Bayraktepe'ye tırmandık. Oteller bölgesinde yürüyüşümüzü sonlandırdık. Burada doğa muhteşem. Kış sporları açısından olsun, doğa sporları açısından olsun oldukça zengin bir bölge. Buraları da görmüş olduk" diye konuştu.