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        Horasan'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Erzurum'un Horasan ilçesinde 40 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın bitişiğindeki kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 19:35 Güncelleme: 14.01.2024 - 19:39
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        Horasan'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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        Erzurum'un Horasan ilçesinde 40 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın bitişiğindeki kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürdü.

        Esentepe Mahallesi'nde Halil Karataş'a ait ahırın bitişiğindeki kömürlükte, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kömürlükteki tezeklerin tutuşması sonucu, ahırın içine dolan dumanlar içerideki hayvanları etkiledi.

        İhbar üzerine mahalleye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra ahıra dolan dumanları tahliye etti.

        Galeri
        Galeri

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