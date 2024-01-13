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        Erzurum'da doğal gazdan zehirlenen yaşlı kadın öldü

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde doğal gazdan zehirlenen 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 20:56 Güncelleme: 13.01.2024 - 20:56
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        Erzurum'da doğal gazdan zehirlenen yaşlı kadın öldü
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        Erzurum'un Aziziye ilçesinde doğal gazdan zehirlenen 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Saltuklu Mahallesi Erenler Sokak'ta 5 katlı binanın ilk katında yalnız yaşayan Hacer Ağsakallı (80) ocağa ısınması için süt koydu.

        Sütün kaynayarak ocaktaki ateşi söndürmesiyle yaşlı kadın, sızan gazdan zehirlendi.

        Bir süre sonra binada gaz kokusu olduğunu fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bunun üzerine apartmana polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

        Doğal gaz ekipleri, binanın gazını keserek önlem aldı. Sağlık ekipleri de yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ağsakallı'nın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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