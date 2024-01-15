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        Firari FETÖ hükümlüsü eski polis Erzurum'da yakalandı

        Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:13 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:13
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        Firari FETÖ hükümlüsü eski polis Erzurum'da yakalandı
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        Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis operasyonla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri görevlilerince, 13 Ocak'ta, FETÖ'ye yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda yapılan operasyonda, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis Fatih Y, yakalandı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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