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        Erzurum ve Iğdır'da 19 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum ve Iğdır'da kar nedeniyle 19 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 11:34 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:34
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        Erzurum ve Iğdır'da 19 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum ve Iğdır'da kar nedeniyle 19 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı mahalle yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Iğdır'da da kar ve tipi nedeniyle 10 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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