Erzurum Büyükşehir Belediyesi, verimli topraklar için dijital toprak analiz cihazı kullanacak

Erzurum Büyükşehir Belediyesince hizmete alınan dijital toprak analiz cihazıyla verimli toprakların kapsamlı analizi yapılacak.

Tarım ve hayvancılık sektörünün önemli şehirlerinden Erzurum'da çiftçilerin topraklarını daha verimli kullanabilmesi adına Büyükşehir Belediyesi, dijital toprak analiz cihazının devreye soktu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, cihaz ile üreticilerin, topraklarının durumlarına göre hangi gübreyi ne zaman ve ne miktarda kullanacağı bilgisini alabileceklerini söyledi.

Sekmen, analiz cihazlarıyla toprakların koruma altına alınacağını belirtti.