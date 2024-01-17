Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da bakır telefon kablosu çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

        Erzurum'da bakır telefon kablosu çaldığı öne sürülen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 18:51 Güncelleme: 17.01.2024 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da bakır telefon kablosu çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da bakır telefon kablosu çaldığı öne sürülen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 5 Aralık 2023'te Türk Telekom Müdürlüğüne ait 150 metre bakır telefon kablosunun Uzundere ilçesi Kirazlı Mahallesinde çalınması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

        JASAT ekibi, analiz ve istihbarat çalışması sonucu, hırsızlığı gerçekleştirenin F.K. olduğunu tespit etti.

        Şüphelinin evinde yapılan aramada, çalınan 150 metre bakır telefon kablosu bulunarak firmaya teslim edildi.

        Gözaltına alınan F.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hatay'da 10 bin dekar arazi sular altında!
        Hatay'da 10 bin dekar arazi sular altında!
        Tedirgin eden asansör arızalarında 4 ihtimal
        Tedirgin eden asansör arızalarında 4 ihtimal
        Galler Prensesi Kate hastaneye kaldırıldı
        Galler Prensesi Kate hastaneye kaldırıldı
        Telefonunuzda geçirdiğiniz süre günde kaç saat?
        Telefonunuzda geçirdiğiniz süre günde kaç saat?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çağlar Söyüncü geliyor mu? İsmail Yüksek gidiyor mu?
        Çağlar Söyüncü geliyor mu? İsmail Yüksek gidiyor mu?
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çoban'ın Yüzüğü
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çoban'ın Yüzüğü
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        Alper Gezeravcı: Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi hakkında neler biliniyor?
        Alper Gezeravcı: Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi hakkında neler biliniyor?
        Dicle Nehri'ndeki o balığı paylaştı
        Dicle Nehri'ndeki o balığı paylaştı
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        Yarıyıl tatilinde çocuklar için kültür sanat etkinlikleri
        Yarıyıl tatilinde çocuklar için kültür sanat etkinlikleri
        İstanbul'un yıllık konut ihtiyacı 123 bin
        İstanbul'un yıllık konut ihtiyacı 123 bin
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Terim'den flaş transfer!
        Terim'den flaş transfer!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da araçtan atladığı belirtilen kadın ağır yaralandı
        Erzurum'da araçtan atladığı belirtilen kadın ağır yaralandı
        Erzurum'da soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı
        Erzurum'da soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı
        Atatürk Üniversitesi AÖF final sınavlarına 291 bin 812 öğrenci katıldı
        Atatürk Üniversitesi AÖF final sınavlarına 291 bin 812 öğrenci katıldı
        Barınaktan sahiplenilen Hera, kayak merkezinin arama kurtarma köpeği oldu
        Barınaktan sahiplenilen Hera, kayak merkezinin arama kurtarma köpeği oldu
        Tunceli ve Ardahan'da kar, Erzurum ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor
        Tunceli ve Ardahan'da kar, Erzurum ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor
        Erzurum'da çıkan kavgada 2 çocuk bıçakla yaralandı
        Erzurum'da çıkan kavgada 2 çocuk bıçakla yaralandı