Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da değerler eğitimi kapsamında 100 öğrenci 100 fidan dikti

        Erzurum'da, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hazırlanan "Değerler Gençlikte, Tohumlar Merkezinde Yeşersin" projesi kapsamında 100 öğrenci, 5 ay bakımını yapacakları 100 fidanı toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 12:20 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da değerler eğitimi kapsamında 100 öğrenci 100 fidan dikti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hazırlanan "Değerler Gençlikte, Tohumlar Merkezinde Yeşersin" projesi kapsamında 100 öğrenci, 5 ay bakımını yapacakları 100 fidanı toprakla buluşturdu.

        Palandöken Kaymakamlığı, Palandöken Gençlik Merkezi, İlçe Milli Eğitim ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin paydaşlığında hazırlanan projenin açılış etkinliği yapıldı.

        Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa, Palandöken Kaymakam Refiği Mustafa Köroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, kurum müdürleri, gençlik liderleri ve 4 okuldan 100 öğrenci katıldı.

        Köroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlerin ülke için birer fidan olduğunu ifade ederek, ahlaklı, kültürlü ve dürüst bireyler olmaları tavsiyesinde bulundu.

        Projenin koordinatörü ve gençlik lideri Bahtiyar Akan ise ağaçların sadece yeşillik ve doğal güzellik olmadığını, bazı canlılara yuva bazılarına da hayat olduğunu söyledi.

        Öğrencilerde yeşili yayma ve koruma bilinci oluşturmayı amaçladıklarını anlatan Akan, şöyle devam etti:

        "Toprağa küçük bir fidan diktiğimizde dünyamıza nefes, çocuklarımıza şifa olacak, yıllarca yaşayıp hayır dualarına kapı açacak bir ağaca sahip oluyoruz. Gençlerimizle, çevre ve doğa konusuna dikkati çekmek, somut adımlarla kamuoyunu bilinçlendirerek yeni ormanları oluşturmak ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz. Bugün yapılan fidan dikimiyle her hafta bir okulumuz gelecek ve bu fidanların bakımını yapacak. Buradaki gayemiz çocukların kendi elleriyle büyüttüğü bir fidanı toprakla buluşturmak ve bu projede gençlerimiz fidanların bakımını yaparken yardımlaşma, empati kurma ve akran kaynaşmasını sağlayacağız."

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri proje kapsamında kurdele keserek, öğrencilerle 100 fidan dikip, can suyu verdi.

        Dikilen fidanlar her hafta bakımları öğrencilerce yapılacak, akabinde değerler eğitimi yapılacak ve 5 ayın sonunda 100 fidanla birlikte Erzurum genelinde Cumhuriyet'in 100.yılı kapsamında 1923 fidan toprakla buluşturulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        Tüneldeki korkunç kaza kamerada!
        Tüneldeki korkunç kaza kamerada!
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        AKOM'dan İstanbul için fırtına alarmı!
        AKOM'dan İstanbul için fırtına alarmı!
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasasında sona gelindi
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasasında sona gelindi
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        Adaylar netleşti
        Adaylar netleşti
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        İSKİ'den açıklama geldi! Barajlar o veriye çok yakın!
        İSKİ'den açıklama geldi! Barajlar o veriye çok yakın!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        2 avukat ve 1 polis memuru tutuklandı! Karakolda uyuşturucu takası!
        2 avukat ve 1 polis memuru tutuklandı! Karakolda uyuşturucu takası!
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        KÇÖ’de borçlanma yine yok
        KÇÖ’de borçlanma yine yok

        Benzer Haberler

        Ardahan, Tunceli, Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları hakim
        Ardahan, Tunceli, Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları hakim
        Erzurum ve Tunceli'de kar nedeniyle 96 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum ve Tunceli'de kar nedeniyle 96 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erkek arkadaşıyla gezerken telefonuna 'karım' yazılı mesaj geldi, korkup se...
        Erkek arkadaşıyla gezerken telefonuna 'karım' yazılı mesaj geldi, korkup se...
        Erzurum'da bakır telefon kablosu çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
        Erzurum'da bakır telefon kablosu çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
        Erzurum'da araçtan atladığı belirtilen kadın ağır yaralandı
        Erzurum'da araçtan atladığı belirtilen kadın ağır yaralandı
        Erzurum'da soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı
        Erzurum'da soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı