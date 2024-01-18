Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Ardahan, Tunceli, Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları hakim

        Ardahan ve Tunceli'de soğuk hava, Erzurum ile Kars'ta sis ve kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 09:59 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan, Tunceli, Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları hakim
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan ve Tunceli'de soğuk hava, Erzurum ile Kars'ta sis ve kar yağışı etkili oluyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Erzurum'da, sabah saatlerinde etkili olan dondurucu soğuk hava nedeniyle araçlarda kırağı oluştu, yol ve kaldırımlar buz tuttu.

        Kent merkezinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde yaklaşık 10 metreye kadar düştü.

        Polis ekipleri kavşaklarda önlem alırken, sürücülere takip mesafelerini korumalarını ve sis farlarını yakmaları uyarısında bulundu.

        - Kars

        Kars'ta kar yağışı ve sis etkili oldu.

        Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

        Karla birlikte oluşan sis, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        - Tunceli

        Tunceli’de bir süre önce etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

        Dondurucu soğuklar nedeniyle bazı mahallelerdeki cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

        Vatandaşlar kayganlaşan yollarda yürümekte güçlük çekti.

        Ağaçların da kırağı kaplandığı kentte, belediye ekipleri ana caddelerde tuzlama çalışması yaptı.

        - Ardahan

        Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor.

        Kent merkezinde soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

        Kentin yüksek kesimlerinde ise karla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Cezai ehliyeti yok!" Anne katiline tahliye!
        "Cezai ehliyeti yok!" Anne katiline tahliye!
        Trump'a mahkemeden iyi haber
        Trump'a mahkemeden iyi haber
        10. katta zincir koptu! Vinç faciası!
        10. katta zincir koptu! Vinç faciası!
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        2 avukat ve 1 polis memuru tutuklandı! Karakolda uyuşturucu takası!
        2 avukat ve 1 polis memuru tutuklandı! Karakolda uyuşturucu takası!
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        Adaylar netleşti
        Adaylar netleşti
        ABD'de kutup soğukları: 6 günde 21 kişi öldü!
        ABD'de kutup soğukları: 6 günde 21 kişi öldü!
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        3 bölge için yağmur ve fırtına uyarısı
        3 bölge için yağmur ve fırtına uyarısı
        KÇÖ’de borçlanma yine yok
        KÇÖ’de borçlanma yine yok
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        'Karım' yazılı mesaj geldi, araçtan atladı
        'Karım' yazılı mesaj geldi, araçtan atladı
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Uzay yolculuğu bugüne ertelendi
        Uzay yolculuğu bugüne ertelendi
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?

        Benzer Haberler

        Erzurum ve Tunceli'de kar nedeniyle 96 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum ve Tunceli'de kar nedeniyle 96 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erkek arkadaşıyla gezerken telefonuna 'karım' yazılı mesaj geldi, korkup se...
        Erkek arkadaşıyla gezerken telefonuna 'karım' yazılı mesaj geldi, korkup se...
        Erzurum'da bakır telefon kablosu çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
        Erzurum'da bakır telefon kablosu çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
        Erzurum'da araçtan atladığı belirtilen kadın ağır yaralandı
        Erzurum'da araçtan atladığı belirtilen kadın ağır yaralandı
        Erzurum'da soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı
        Erzurum'da soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı
        Atatürk Üniversitesi AÖF final sınavlarına 291 bin 812 öğrenci katıldı
        Atatürk Üniversitesi AÖF final sınavlarına 291 bin 812 öğrenci katıldı