Erzurum'da araçtan atladığı belirtilen kadın ağır yaralandı
Erzurum'da tartışma sonrası seyir halindeki araçtan atladığı öne sürülen kadın ağır yaralandı.
Erzurum'da tartışma sonrası seyir halindeki araçtan atladığı öne sürülen kadın ağır yaralandı.
H.Ç'nin (28), merkez Yakutiye ilçesi Farabi Bulvarı'nda yaralandığı bilgisi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı kadın, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
H.Ç'nin, erkek arkadaşı A.Ö. (28) ile tartıştığı ve onun kullandığı 35 JT 408 plakalı hafif ticari araçtan seyir halindeyken atladığı ileri sürüldü.
Sürücü A.Ö. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
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