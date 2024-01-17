Erzurum'da soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı
Erzurum'da iki gündür etkili olan soğuk havanın ardından kar yağışı başladı.
Erzurum'da iki gündür etkili olan soğuk havanın ardından kar yağışı başladı.
Sıcaklığın gece sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, soğuk hava yerini kara bıraktı.
Öğle saatlerinde başlayan kar yağışıyla şehir merkezi beyaza büründü.
Tarihi Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler ve Çifte Minareli Medrese ile Yakutiye Medresesi'nin çevresi karla kaplandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.