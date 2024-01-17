Erzurum'da soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı Erzurum'da iki gündür etkili olan soğuk havanın ardından kar yağışı başladı.

Erzurum'da iki gündür etkili olan soğuk havanın ardından kar yağışı başladı.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, soğuk hava yerini kara bıraktı.

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışıyla şehir merkezi beyaza büründü.

Tarihi Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler ve Çifte Minareli Medrese ile Yakutiye Medresesi'nin çevresi karla kaplandı.