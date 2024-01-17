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        Atatürk Üniversitesi AÖF final sınavlarına 291 bin 812 öğrenci katıldı

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF), 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyıl sonu sınavını, yurt içinde 81 ildeki 95 sınav merkezinde gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 13:54 Güncelleme: 17.01.2024 - 13:54
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        Atatürk Üniversitesi AÖF final sınavlarına 291 bin 812 öğrenci katıldı
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        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF), 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyıl sonu sınavını, yurt içinde 81 ildeki 95 sınav merkezinde gerçekleştirdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yarıyıl sonu sınavı, 13-14 Ocak'ta üç oturum şeklinde, 13 lisans, 4 lisans tamamlama ve 31 önlisans programları çerçevesinde eğitim hizmeti alan 291 bin 812 öğrenci katıldı.

        Sınav kapsamında 897 özel gereksinimli öğrenciden 712'sine farklı oturumlarda özel salonlar ve 3093 yardımcı okuyucu-işaretleyici tahsis edildi.

        Öğrencilerin tercihleri bağlamında tespit edilen bölgelere göre düzenlenen sınav merkezlerinde 1683 binada 95 sınav merkez yöneticisi, 1683 bina sınav sorumlusu, 1207 bina sınav sorumlusu yardımcısı, 1668 bina yöneticisi, 28 bin 322 salon başkanı, 31 bin 873 gözetmen ve 6083 yedek gözetmen bulunduruldu.

        Bu sayılara sınav evrak sevk işlemlerinde görev alan kişiler ve güvenlik görevlileri dahil edildiğinde yaklaşık 150 bine yakın kişi sınavın sorunsuz bir şekilde uygulanması için görev aldı.

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu hafta sonu Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde ülke genelinde başarılı bir final sınavı operasyonu gerçekleştirildiğini ve açık öğretimde marka haline gelindiğini belirtti.

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