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        Erzurum-Tekman kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Erzurum'u Tekman ilçesine bağlayan kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:15 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:15
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        Erzurum-Tekman kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
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        Erzurum'u Tekman ilçesine bağlayan kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Tekman Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Erzurum-Tekman yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

        İlçeye ulaşım, alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

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