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        Erzurum'da çıkan kavgada 2 çocuk bıçakla yaralandı

        Erzurum'da çocuklar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 00:19 Güncelleme: 17.01.2024 - 00:19
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        Erzurum'da çıkan kavgada 2 çocuk bıçakla yaralandı
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        Erzurum'da çocuklar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde, H.B. (16), E.B. (15), E.B. (16) ve E.A. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine E.A. bacak ve karın kısmından, H.B. ise bacak kısmından bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olaya karışan 2 çocuğu, ailelerinin ihbarı üzerine gözetim altına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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