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        Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta dondurucu soğuklar hakim

        Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçları kırağı kapladı, cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 10:41 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:45
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        Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta dondurucu soğuklar hakim
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        Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçları kırağı kapladı, cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Erzurum'da araçların camları, ağaçlar ve şadırvanlar buz tuttu.

        Cadde ile sokaklarda buzlanmanın oluştuğu kentte, bazı vatandaşlar araçlarını örttükleri battaniye ve brandalarla soğuktan korumaya çalıştı.

        - Ardahan

        Gece en düşük hava sıcaklığının eksi 22 derece ölçüldüğü Ardahan'da, cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

        Yol ve kaldırımların buz tuttuğu şehirde, ağaçlar kırağı ile kaplandı.

        - Tunceli

        Tunceli'de de soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buz tuttu.

        Ağaçların da kırağıyla kaplandığı kentte, vatandaşlar buzlanan bazı cadde ve sokaklarda yürümekte güçlük çekti.

        Karayolları, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Tunceli Belediyesine bağlı ekipler, belirli noktalarda tuzlama çalışması yaptı.

        - Kars

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava etkili oldu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düştüğü ilçede, camlar buz tuttu, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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