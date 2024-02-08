Erzurum'da jandarmanın yaralı bulduğu kurt tedaviye alındı
Erzurum'un Pasinler ilçesinde jandarmanın arazide yaralı bulduğu kurt tedavi altına alındı.
Erzurum'un Pasinler ilçesinde jandarmanın arazide yaralı bulduğu kurt tedavi altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saha çalışmalarında Ovaköy mevkisinde karla kaplı arazide yaralı ve bitkin kurt buldu.
Ekipler, kurdu tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum Şubesi ekiplerine teslim etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.