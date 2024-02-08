Erzurum'da jandarmanın yaralı bulduğu kurt tedaviye alındı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde jandarmanın arazide yaralı bulduğu kurt tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saha çalışmalarında Ovaköy mevkisinde karla kaplı arazide yaralı ve bitkin kurt buldu.

Ekipler, kurdu tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum Şubesi ekiplerine teslim etti.