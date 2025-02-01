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        Erzurumspor FK- Kocaelispor: 1-1

        STAT:Erzurum Kazım KarabekirHAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Suat GüzERZURUMSPOR FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Roshi (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 15:52 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:55
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        Erzurumspor FK- Kocaelispor: 1-1
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        STAT:Erzurum Kazım Karabekir

        HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Suat Güz

        ERZURUMSPOR FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Roshi (Dk. 74 Celal Hanalp), Azubuike, Sefa Akgün, Giorbelidze (Dk. 74 Salih Sarıkaya), Teklic (Dk.53 Muhammed Furkan Özhan), Eren Tozlu, Mamba (Dk.46 Koray Kılıç)

        KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Yunus Emre Gedik (Dk.80 Muharrem Cinan) , Pedrinho (Dk.80 Ahmet Sağat), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 90 Mesut Can Tunalı), Tarkan Serbest (Dk.58 Vukovic), Samet Yalçın, Oğulcan Çağlayan (Dk. 90 Onur Öztonga), Mendes

        GOLLER: Dk. 16 Appindangoye (Kocaelispor) Dk 60 Mustafa Akbaş (Erzurumspor FK)

        SARI KARTALAR: Giorbelidze,, Sefa Akgün, Azubuike, Roshi (Erzurumspor FK), Ahmet Sağat (Kocaelispor)

        Birinci Lig 22’inci haftasında Erzurumspor FK, lider Kocaelispor’u ağırladı. İlk yarıyı konuk ekip defans oyuncusu Appindangoye’nin 16’ncı dakikada kafa ile attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya daha baskılı ve atak başlayan ev sahibi Erzurumspor FK, 60’ıncı dakikada Mustafa Akbaş’ın golü ile beraberliği yakaladı:1-1. Maç her iki yarıda atılan gollere berabere sona erdi.

        16’ıncı dakikada Pedrinho’nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Appindangoye kale saha çizgisinin hemen gerisinden kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı kalenin sol köşesinden ağlarla buluşturdu: 0-1.

        60’ıncı dakikada soldan yapılan kornerde 18’in içinde topla buluşan Mustafa Akbaş’ın şutu kaleci Gökhan’ın sağından ağlarla buluştu: 1-1.

        Maç 1-1 sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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