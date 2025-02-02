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        Erzurum'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Erzurum'un Oltu ilçesinde refüje çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 00:33 Güncelleme: 02.02.2025 - 00:44
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        Erzurum'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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        Erzurum'un Oltu ilçesinde refüje çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Ahmet Şerif Kartal idaresindeki 25 FV 316 plakalı otomobil, Cumhuriyet Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü, vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Ambulansla Oltu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

        Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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