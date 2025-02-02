Erzurum'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Erzurum'un Oltu ilçesinde refüje çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde refüje çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Ahmet Şerif Kartal idaresindeki 25 FV 316 plakalı otomobil, Cumhuriyet Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambulansla Oltu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
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