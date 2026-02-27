Canlı
        Erzurum'da yolda kalan tırlardaki hayvanlar beslendi

        Erzurum'da yolda kalan tırlardaki hayvanlar beslendi

        Erzurum'da yoğun tipi nedeniyle yolda kalan tırlardaki büyükbaş hayvanlar, ekiplerce taşınan otla beslendi.

        Giriş: 27.02.2026 - 21:56
        Erzurum'da yolda kalan tırlardaki hayvanlar beslendi

        Erzurum'da yoğun tipi nedeniyle yolda kalan tırlardaki büyükbaş hayvanlar, ekiplerce taşınan otla beslendi.


        Büyükbaş hayvan taşıyan iki tır, yoğun tipi ve kar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Palandöken ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna park etti.

        Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger'in talimatıyla yaklaşık 60 büyükbaş hayvanın bulunduğu tırlara ekipler ot balyaları taşıdı.

        Kamyonetle taşınan balyalarla, hayvanlar beslendi.

