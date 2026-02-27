Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kardan kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta ekipler, kar ve tipi nedeniyle kapanan 1379 mahalle yolunun açılması için çalışmalarına devam ediyor.



Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Vali Aydın Baruş başkanlığında AFAD İl Müdürlüğü'nde değerlendirme toplantısı düzenlendi.



Toplantıda kapalı mahalle yollarının açılması, ağır tonajlı araç geçişlerinin düzenlenmesi, ana arterlerde ulaşımın kontrollü sağlanması ve elektrik arızalarına müdahale çalışmaları ele alındı.



Kentte 1282 mahalle yolundan 1167'si kar nedeniyle kapanırken, 115'inde ulaşım sağlanıyor. Çalışmalar kriz merkezinde 24 saat esasına göre kurumlar arası koordinasyonla sürdürülüyor.



Ayrıca Erzurum-Çat-Karlıova yolu büyük araçlara, Gaziler-Karaurgan, Erzurum-Tekman dağ yolu ile Mercan-Çat kara yolu da ulaşıma kapalı bulunuyor. Ekipler, bu yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.



Dün gece 00.00'dan beri gelen 175 ihbara gerekli müdahaleler başlatılırken, açıklamada şunlar kaydedildi:



"Türk Kızılay ekipleri, Erzurum-Bayburt, Erzurum-Bingöl, Erzurum-Ağrı ve Erzurum-Erzincan kara yollarında 4 araç ve 8 personelle görev yapmakta, 600 bisküvi, 600 su ve 600 meyve suyundan oluşan kumanya dağıtımı gerçekleştirmiştir. Valimiz Sayın Aydın Baruş, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve güvenli ulaşımın sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle değerlendirildiğini, şehir merkezinde iş yerlerine erişim konusunda da gerekli önlemlerin ele alındığını ifade etti. Vatandaşlarımızın güvenliği ve ulaşımın sürdürülebilirliği için tüm kurumlarımız koordinasyon içerisinde çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."



Toplantıda İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı da hazır bulundu.



Kars'ta da kapalı yolların açılması için çalışmalar devam ederken, 212 köy yolunun 62'sinde ulaşım sağlanmaya başladı.



Ardahan'da da kar ve tipi yüzünden kapanan 132 köy yolunun 70'i karla mücadelenin ardından açıldı.

