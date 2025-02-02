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        Uzmanından yangın öncesi tedbirler ve yangında yapılması gerekenlerle ilgili hayati uyarılar

        TALHA KOCA - Atatürk Üniversitesi İtfaiyecilik Bölümü eğiticisi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi Amiri Hasan Koçak, yangın öncesinde alınacak tedbirler ve yangın anında yapılması gerekenlerle ilgili hayati uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 12:43 Güncelleme: 02.02.2025 - 12:52
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        Uzmanından yangın öncesi tedbirler ve yangında yapılması gerekenlerle ilgili hayati uyarılar
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        TALHA KOCA - Atatürk Üniversitesi İtfaiyecilik Bölümü eğiticisi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi Amiri Hasan Koçak, yangın öncesinde alınacak tedbirler ve yangın anında yapılması gerekenlerle ilgili hayati uyarılarda bulundu.

        Hasan Koçak, AA muhabirine, yangın güvenliği konusundaki önem taşıyan konuları anlattı.

        Dumanın "sessiz tehlike" olduğunu ifade eden Koçak, "Yangın çok yoğun duman çıkartır ve algılama sistemleri uyarı vererek vatandaşı ikaz eder ve tahliye edilmesini sağlar. Bunların çalışmaması veya kapatılması, bakımlarını zamanında yapılmaması dumanda insanların tahliyesinde çok büyük sıkıntı yaratır ve maalesef kötü durumlara karşı karşıya kalınabilir." dedi.

        Koçak, yangın merdivenlerinin 21,5 metre uzunluğundaki 7 katlı yapılarda zorunlu olduğuna işaret ederek, sitelerdeki otoparklarda da en az 2 acil çıkışın olması gerektiğini dile getirdi.

        - "Yanan bölümün kapısının mutlaka kapalı tutulması gerekiyor"

        Otoparklarda da yağmurlama sisteminin bulunması gerektiğini vurgulayan Koçak, şöyle konuştu:

        "Evlerdeki yangınlarda eğer müdahale etme şansımız yoksa, dışarı çıkarken yanan bölümün kapısının mutlaka kapalı tutulması gerekiyor. Eğer açık bırakırsak duman çok çabuk eve hatta binaya yayılabilir. Özellikle yangın alt katlardaysa duman şaft kanallarını, asansör ve merdiven boşluğunu kullanarak yukarı kartlara dolar ve üst katlardakileri olumsuz etkiler. Kapıyı açtığınızda dumanla karşı karşıya kalırsanız, merdiven yoksa kapatmanız, mümkünse kapının altını ıslak bezlerle besleyip dumanın en uzak olduğu bölgeye gidip kapıyı kapatarak, o alanda beklemeniz gerekmektedir. Merdiven varsa hızlı şekilde eğilip yangın merdivenine yönelip dışarı çıkabilirsiniz."

        Binalardaki yangın merdivenlerinde en çok karşılaştıkları yanlış durumun amaç dışı kullanım olduğuna dikkati çeken Koçak, bu alanların kiler olarak kullanılmasının acil durum anında büyük risk taşıdığını bildirdi.

        Yangın merdivenlerinin kapılarının panik barı ile açılması gerektiğini söyleyen Koçak,"Yangınlarda koruma amaçlı yangın dolapları, tüpleri ve sulu sistem sprinkler, duman algılama sensörleri ve uyarı sistemleri vardır. Duman dedektörleri dumanı algılayarak direkt uyarı verir. Bazıları direkt itfaiye merkezine uyarı gönderir. Butona basarak da uyarı sistemini aktif edebilirsiniz. Yangın sprinkleri ısıyı aldığında cıva kısmı hemen eriyerek suyu açıyor ve suyu yanan alana püskürtüp söndürerek yayılmasını engelliyor. Bu sistemler alarmla vatandaşları uyarıyor ve tahliye olmalarını sağlıyor." diye konuştu.

        - "Duman dedektörleri, acil durum aydınlatmaları elektrikten bağımsız akülü olmalı"

        Yapılarda 2 çeşit dedektör olduğundan bahseden Koçak, şöyle devam etti:

        "Duman ve gaz dedektörleri var. Bunlar LPG'li kullanılan konutlarda genelde alt kısımlara, doğal gazlı evlerde ise binanın üst kısmına takılır. Bunlar gazı algıladığında direk uyarı vererek hemen şehirdeki gaz şirketlerini ve itfaiyeyi uyarıp o alanda gaz olduğunu bildirir ve acil şekilde ortamın terk edilmesini sağlar. Duman dedektörleri de dumanı ve ısıyı algıladığında hemen devreye girip binaya uyarı verir ve insanların dışarıya çıkmasını sağlarlar. Uyarı sistemleri ve acil kaçışların hepsi elektrikten bağımsız olmalıdır. Beyaz zemin üzerine yeşil tabela olmalı ve çıkışlar elektrik kesilse bile ışıklandırma yapmalı yani çıkışı göstermelidir. Aynı şekilde duman dedektörleri, acil durum aydınlatmaları da elektrikten bağımsız akülü olmalıdır. Çalıştığı gözlemlendikten sonra mutlaka 6 ayda bir denetlenmeli bakımları yapılmalı ve kontrol edilmelidir. Pilli cihazların da 6 ay ile 1 yıl arasında ömürleri vardır."

        Koçak, itfaiyenin yangın sistemleri konusunda ücretsiz danışmanlık yaptığını da hatırlatarak, binalarda her katta yangın tüpü bulundurulması gerektiğini ve yangında ilk yapılması gerekenin tahliye olduğunu ifade etti.

        Yangın merdivenlerinin önemine değinen Koçak, "Yangın merdivenlerinde amaç, çıkış merdivenlerini alternatif şekilde binanın yapısını düşündüğümüzde orta kısma değil, sağ ve solunda olmalı. Çünkü yangında binanın sağına veya soluna gitmeniz gerekiyor, merdivenler sağ veya solda olmalı ki çıkışı sağlayabilsin." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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