Uzmanından yangın öncesi tedbirler ve yangında yapılması gerekenlerle ilgili hayati uyarılar

TALHA KOCA - Atatürk Üniversitesi İtfaiyecilik Bölümü eğiticisi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi Amiri Hasan Koçak, yangın öncesinde alınacak tedbirler ve yangın anında yapılması gerekenlerle ilgili hayati uyarılarda bulundu.

Hasan Koçak, AA muhabirine, yangın güvenliği konusundaki önem taşıyan konuları anlattı.

Dumanın "sessiz tehlike" olduğunu ifade eden Koçak, "Yangın çok yoğun duman çıkartır ve algılama sistemleri uyarı vererek vatandaşı ikaz eder ve tahliye edilmesini sağlar. Bunların çalışmaması veya kapatılması, bakımlarını zamanında yapılmaması dumanda insanların tahliyesinde çok büyük sıkıntı yaratır ve maalesef kötü durumlara karşı karşıya kalınabilir." dedi.

Koçak, yangın merdivenlerinin 21,5 metre uzunluğundaki 7 katlı yapılarda zorunlu olduğuna işaret ederek, sitelerdeki otoparklarda da en az 2 acil çıkışın olması gerektiğini dile getirdi.

- "Yanan bölümün kapısının mutlaka kapalı tutulması gerekiyor"

Otoparklarda da yağmurlama sisteminin bulunması gerektiğini vurgulayan Koçak, şöyle konuştu:

"Evlerdeki yangınlarda eğer müdahale etme şansımız yoksa, dışarı çıkarken yanan bölümün kapısının mutlaka kapalı tutulması gerekiyor. Eğer açık bırakırsak duman çok çabuk eve hatta binaya yayılabilir. Özellikle yangın alt katlardaysa duman şaft kanallarını, asansör ve merdiven boşluğunu kullanarak yukarı kartlara dolar ve üst katlardakileri olumsuz etkiler. Kapıyı açtığınızda dumanla karşı karşıya kalırsanız, merdiven yoksa kapatmanız, mümkünse kapının altını ıslak bezlerle besleyip dumanın en uzak olduğu bölgeye gidip kapıyı kapatarak, o alanda beklemeniz gerekmektedir. Merdiven varsa hızlı şekilde eğilip yangın merdivenine yönelip dışarı çıkabilirsiniz."

Binalardaki yangın merdivenlerinde en çok karşılaştıkları yanlış durumun amaç dışı kullanım olduğuna dikkati çeken Koçak, bu alanların kiler olarak kullanılmasının acil durum anında büyük risk taşıdığını bildirdi.