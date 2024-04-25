Erzurum'da yaralı ve bitkin halde bulunan ebabil kuşu tedavisinin ardından doğaya salınacak

Palandöken ilçesinde yolda yaralı ve bitkin haldeki kuşu gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Erzurum'da yaralı ve bitkin halde bulunan ebabil kuşu, tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

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