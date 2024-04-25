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        Erzurum'da yaralı ve bitkin halde bulunan ebabil kuşu tedavisinin ardından doğaya salınacak

        Erzurum'da yaralı ve bitkin halde bulunan ebabil kuşu, tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 16:24 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:24
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        Erzurum'da yaralı ve bitkin halde bulunan ebabil kuşu tedavisinin ardından doğaya salınacak
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        Erzurum'da yaralı ve bitkin halde bulunan ebabil kuşu, tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

        Palandöken ilçesinde yolda yaralı ve bitkin haldeki kuşu gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

        DKMP’de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından koruma altına alınan ebabil kuşu şırıngayla beslendi.

        Kuşun, tedavi ve bakımlarının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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