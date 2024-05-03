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        Erzurum'da FETÖ'den 11 emniyet personeli hakkında işlem yapıldı

        Erzurum'da FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında kentte görev yapan 11 emniyet personeli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 13:54 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:54
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        Erzurum'da FETÖ'den 11 emniyet personeli hakkında işlem yapıldı
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        Erzurum'da FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında kentte görev yapan 11 emniyet personeli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün sözde emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, Ankara'daki "Garson" kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen mikro SD karttan deşifre edilen yeni bilgiler doğrultusunda çalışma yapıldığı ifade edildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Erzurum ilinde görev yapan, örgütle irtibatlı olduğu yönünde haklarında kodlama bilgisi bulunan 11 emniyet personeli hakkında adli işlem yapılmıştır. Şüpheli şahısların vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda örgütün başta emniyet mahrem yapılanması ve diğer yapılanmaları içerisinde faaliyet gösteren, haklarında daha önce işlem yapılmamış çok sayıda şahıs tespit edilmiştir. Elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda çalışmalara başlanılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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