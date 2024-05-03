Erzurum'da FETÖ'den 11 emniyet personeli hakkında işlem yapıldı
Erzurum'da FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında kentte görev yapan 11 emniyet personeli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
Erzurum'da FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında kentte görev yapan 11 emniyet personeli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün sözde emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, Ankara'daki "Garson" kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen mikro SD karttan deşifre edilen yeni bilgiler doğrultusunda çalışma yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Erzurum ilinde görev yapan, örgütle irtibatlı olduğu yönünde haklarında kodlama bilgisi bulunan 11 emniyet personeli hakkında adli işlem yapılmıştır. Şüpheli şahısların vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda örgütün başta emniyet mahrem yapılanması ve diğer yapılanmaları içerisinde faaliyet gösteren, haklarında daha önce işlem yapılmamış çok sayıda şahıs tespit edilmiştir. Elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda çalışmalara başlanılmıştır."
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