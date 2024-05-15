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        Erzurum'da bitkin bulunan ebabil kuşu bakımının ardından doğaya bırakıldı

        Erzurum'da bitkin bulunan ebabil kuşu, bakımı ve şırıngayla beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 09:44 Güncelleme: 15.05.2024 - 09:44
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        Erzurum'da bitkin bulunan ebabil kuşu bakımının ardından doğaya bırakıldı
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        Erzurum'da bitkin bulunan ebabil kuşu, bakımı ve şırıngayla beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

        Kent merkezinde yerde hareketsiz duran ebabil kuşunu gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

        DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından ebabil koruma altına alındı.

        Muayene sonucunda sağlık sorunu olmadığı belirlenen ve şırıngayla beslenen ebabil kuşu, Albayrak tarafından özenle bakımlarının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Albayrak, AA muhabirine, ayakları kısa olan ebabilin normal kuşlar gibi sıçrayarak uçamadığını belirterek, "Bitkin bulunan ebabil kuşunun kanat kontrollerini ve genel bakım beslenmesi yaptık. Bakımlarının ardından yüksek yerden uçuracağız. Vatandaşlar bitkin halde bu kuşları bulduklarında, kanat ve ayaklarında bir yara yoksa çok rahat burun deliklerinden su içirip besleme yapabilir ve uçurabilir."ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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