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        Erzurum polisi "Yolun sonu bayram olsun" diye sıkı trafik denetimi yapıyor

        Erzurum'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi "Yolun sonu bayram olsun" sloganıyla sıkı trafik denetimi yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:41 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:41
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        Erzurum polisi "Yolun sonu bayram olsun" diye sıkı trafik denetimi yapıyor
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        Erzurum'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi "Yolun sonu bayram olsun" sloganıyla sıkı trafik denetimi yapıyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kent genelinde denetimlerini artırdı.

        "Yolun sonu bayram olsun" sloganıyla yapılan denetimlerde polisler sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde bilgilendirerek uyarılarda bulunuyor.

        Ekipler, güvenlik önlemi alarak durdurdukları araç sürücülerini, emniyet kemerlerini takmaları, sık sık mola vermeleri, seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenmemeleri, hız sınırlarına uymaları, takip mesafelerini korumaları ve trafik levhalarına uymaları konusunda uyarıyor.

        Sürücülerden 53 yaşındaki Cemal Sibirlioğlu, AA muhabirine, denetimlerin sıkılaştırılmasından ötürü memnun olduğunu söyledi.

        Sibirlioğlu, bayramda yolların çok kalabalık olduğunu ve sürücülerin daha dikkatli olması geretiğini belirterek, "Ekipler, arabalarımın ruhsatını ve evraklarımı kontrol ettiler. Sürücüler uykusuz yola çıkmasın, geçmiş olsun ya da başın sağolsun değil de hoş geldin densin. Hız felaket getirir, şoförlük şakaya gelmez. Acele edilmemeli, gidilecek yere 30-45 dakika geç gidilir ama sağ salim gidilir." dedi.

        Sürücü Selçuk Gül de sürekli yollarda olduğunu ve bayram öncesi trafiğin çok yoğun olduğunu anlattı.

        Gül, ailesiyle Samsun'a gideceğini ifade ederek, "Trafik ekiplerimiz denetimlere başlamışlar. Ben çok memnun kaldım, emniyet kemerimi ve ehliyetimi kontrol ettiler. Vatandaşlarımızı hızlı gitmemeleri için uyarıyorum çünkü çok fazla trafik var, yolcu güvenliği çok önemli." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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