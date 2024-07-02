Erzurum'da fırın çalışanı arkadaşını öldüren sanık hakkındaki gerekçeli karar açıklandı

Erzurum'da, fırında birlikte çalıştığı arkadaşını bıçakla öldüren ve yargılandığı davada 25 yıl hapisle cezalandırılan Bilal Acar hakkındaki gerekçeli karar hazırlandı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Mart 2023'te Yakutiye ilçesine bağlı bir fırında yaşanan olayda Muhammet Emin Seçer'i bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürmek" suçundan 25 yıl hapisle cezalandırdığı tutuklu sanık Bilal Acar (28) hakkındaki kararın gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda, sanık savunmaları, tanık ve katılan beyanları, olay yeri inceleme raporu, adli ölü muayene ve otopsi tutanağı, raporlar ve soruşturma ifade tutanakları yer aldı.

Kararda, savunmalarına yer verilen Acar, maktulü öldürme kastının olmadığını öne sürdü.

Olay günü trafik kazası geçirdiğini ve yanına gelen polislerin yaptığı üst aramasında uyuşturucu bulduğunu anlatan Acar, yanındaki arkadaşının maktule durumu anlattığını ve onun da bunu patronları dahil tüm çalışanlara anlattığını iddia etti.

Karakolda işlemleri bittikten sonra fırına gittiğini ve maktule duyduklarının doğru olup olmadığını sorduğunu ifade eden Acar, şu iddialarda bulundu:

"Muhammet bana sinkaflı küfürlerde bulundu, karşılıklı küfürlerde bulunduk. Muhammet küfrederken gözleri bıçağa gitti, almak için hamle yapınca ben de hamle yaptım. Bıçağı alarak korkuyla 3-4 defa salladım. Yaralandığını görünce bıçağı bıraktım. Öldürme amacım olsaydı, eylemime devam edebilirdim, kimse araya girmeksizin eylemime son verdim. Aramızda öncesinde bir husumetimiz yoktu. Olay günü öğlen saatlerinde beni aradı ve 'Uyuşturucu var, alıyor musun?' dedi. Ben de hayır dedim ve aramızda hafif sürtüşme oldu."