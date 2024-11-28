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        Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 23:57 Güncelleme: 28.11.2024 - 23:57
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        Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Hamza D. idaresindeki 25 AAT 157 plakalı otomobil, Erzurum-Ardahan kara yolu Dutlu Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki Mert Tunahan Y, Ekin Y. ve Arda Şükrü A. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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