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        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars yeniden beyaza büründü

        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 09:56 Güncelleme: 09.12.2024 - 09:56
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        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars yeniden beyaza büründü
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        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu.

        Erzurum'da gece yağan kar kenti yeniden beyaza bürüdü.

        Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, tarihi mekanlar, cadde ve sokaklar karla kaplandı.

        Belediye ekipleri yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

        Öte yandan sabah saatlerinde şehir merkezindeki yoğun sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler zor anlar yaşadı.

        - Ağrı

        Ağrı'da da etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

        Yağışla cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü, araçlar karla kaplandı.

        Karayolları ve belediye ekipleri, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattı.

        - Ardahan

        Ardahan'da da yağış nedeniyle şehir merkezi karla kaplandı.

        Kentte gece başlayan ve sabah aralıklarla etkili olan kar dolayısıyla yüksek noktalarda ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Ekipler, sorumluluk alanlarında çalışma yürüttü.

        - Kars

        Kars'ta ise şehir merkezinde ve Sarıkamış ilçesinde kar etkisini sürdürüyor.

        Kentte gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar şehri beyaza bürüdü.

        Belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Buzlanma meydana gelen yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Beyaz örtüyle kaplanan Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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