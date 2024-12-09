Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars yeniden beyaza büründü

Beyaz örtüyle kaplanan Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kentte gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar şehri beyaza bürüdü.

Kars'ta ise şehir merkezinde ve Sarıkamış ilçesinde kar etkisini sürdürüyor.

Kentte gece başlayan ve sabah aralıklarla etkili olan kar dolayısıyla yüksek noktalarda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ağrı'da da etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, tarihi mekanlar, cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu.

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