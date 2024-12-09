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        Milli sürat patenci İlyas Karadağ, Macaristan'da 4 altın madalya kazandı

        Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Santa Claus Kupası'nda milli sporcu İlyas Karadağ, 4 altın madalya elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 13:42 Güncelleme: 09.12.2024 - 14:04
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        Milli sürat patenci İlyas Karadağ, Macaristan'da 4 altın madalya kazandı
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        Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Santa Claus Kupası'nda milli sporcu İlyas Karadağ, 4 altın madalya elde etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6-8 Aralık'ta gerçekleştirilen organizasyonda genç erkekler C kategorisinde mücadele eden İlyas Karadağ, 500, 1000 ve 1500 metre mesafelerinde altın madalya kazandı.

        Ayrıca tüm mesafelerde topladığı puanlarla da birincilik kürsüsüne çıkan milli sporcu, toplam 4 altın madalyayla yarışmayı tamamladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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