Erzurum'da karda mahsur kalan kediyi polisler kurtardı

Erzurum'da kar yığınları arasında sıkışan kediyi polis ekipleri kurtardı.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen kentte Türbe Yolu Caddesi'nde elektrik direğinin dibinde karda bir kedinin mahsur kaldığını fark etti.

Ekipler, karda sıkışan kediyi çıkararak, araçlarına alıp emniyet yerleşkesine götürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen kediye ekipler, yerleşkede yuva kurup beslenmesini sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kedinin Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şubesi ekiplerince kurtarıldığı belirtildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Görevlerini tamamlamış olmanın mutluluğu bir yana, bir canı kurtarmanın verdiği huzur ve gurur, personellerin de yüzüne yansıdı. Unutmayalım ki, kış aylarında sokak hayvanları hayatta kalmak için bizlerin yardımına ihtiyaç duyuyor. Küçük bir çaba, bir canın hayatını kurtarabilir."