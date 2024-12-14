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        Erzurum'da sağlık çalışanları, dondurucu soğukta Gazze için yürüdü

        Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, dondurucu soğuğa rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 57'nci haftasında sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 14:30 Güncelleme: 14.12.2024 - 15:07
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        Erzurum'da sağlık çalışanları, dondurucu soğukta Gazze için yürüdü
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        Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, dondurucu soğuğa rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 57'nci haftasında sürdürdü.

        Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan aile hekimi Ahmet Kar, 57 haftadır sürdürdükleri sessiz yürüyüşte kendilerini hiç yalnız bırakmayıp destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

        Dünyadaki bütün soykırımları lanetlediklerini ve zulme maruz kalan her insanın yanında olduklarını ifade eden Kar, "Şehit edilen her mazlum çocuktan, çocuğunun parçalanmış vücudunu elinde taşımak zorunda kalan her babadan ve anneden, eşinin başında ağlayan her eşten, anne babasının naaşı başında ağlayan her evlattan, açlıkla karşı karşıya kalan, evsiz olan her fertten onlar bu durumda olduklarında yardıma koşamadığımız için af diliyoruz." dedi.

        - Boykot çağrısı

        Filistinlilerin safında İsrail'e karşı gizli veya açık savaşa katılan her ferde, kuruma ve devlete şükranlarını ileten Kar, şöyle konuştu:

        "Filistin'e destek babında olmak üzere ekonomik boykot meselesine çok kıymet veriyor ve hassasiyetle uymaya çalışıyoruz. Bu konuda kendi aile fertlerimize, eş, dost ve akrabalarımıza sürekli telkinlerde bulunuyoruz. Bizler, bu meydanda toplananlar, bir kez daha zulmü lanetliyor ve diyoruz ki zulmü kanıksamayacağız, unutmayacağız, normalleştirmeyeceğiz ve kimden kime gelirse gelsin her zaman zulme karşı olacağız."

        Sessiz yürüyüş, basın açıklamasının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle sonra erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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