AK Parti'li Şahin, partisinin Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "AK Parti, muhafazakar demokrat siyasi kimliğe sahip, merkezine insanı alan hizmet odaklı siyasi anlayışa sahiptir. AK Parti Erzurum'dur, Türkiye'dir, Türkiye'nin dört bir yanında bacası tüten siyaset ocağıdır." dedi.

Şahin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin kente ve ülkeye hayırlar getirmesini diledi.

AK Parti'nin 23 yıl önce milletin aklından, kalbinden, vicdanından süzülerek kurulduğunu belirten Şahin, "AK Parti, kadınıyla, erkeğiyle, genç ve yaşlısıyla bütün Türkiye'nin, 81 vilayetin, 86 milyonun partisidir. AK Parti herhangi bir grubun, ideolojinin partisi değildir. AK Parti, muhafazakar demokrat siyasi kimliğe sahip, merkezine insanı alan hizmet odaklı siyasi anlayışa sahiptir. AK Parti Erzurum'dur, Türkiye'dir, Türkiye'nin dört bir yanında bacası tüten siyaset ocağıdır." diye konuştu.

Şahin, şu ifadeleri kullandı: "AK Parti'li olmak, onur ve gurur kaynağıdır. AK Parti'li olmak, 15 Temmuz gecesinde şehadete koşar adım ilerleyen Ömer Halis Demir olmak, zulüm ve haksızlık karşısında tıpkı lideri Recep Tayyip Erdoğan gibi dimdik durmak demektir. Geriye bıraktığımız 23 yılık dönemde demokratikleşmede, insan haklarında, bilimde, sanayide, teknolojide çok önemli mesafeler katettik. Yönetimini devraldığımız ülkemizi çok daha ilerilere taşıdık ancak çalıştıkça daha yapmamız gereken çok iş olduğunu fark ediyoruz."

Türkiye'nin, savunma sanayisinde dünyada parmakla gösterilen ülke haline geldiğini vurgulayan Şahin, "Silahlı hava araçları, silahlı insansız hava araçları konusunda dünyanın bir numarası ülke haline gelmiş durumdayız. Savunma ve havacılık sanayisi ürünlerini 185 ülkeye ihraç eden bir Türkiye var artık." diye konuştu. Şahin, Türkiye'nin kendi tankını, topunu, uçağını, uçak gemisini, otomobilini yapabilir durumda olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, savunma sanayisi alanındaki yerlilik ve millik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80'e getirdiklerini vurgulayan Şahin, "Geçtiğimiz yıl yerli ve milli otomobilimiz Togg yollara revan oldu, geçtiğimiz dönemde 45 bin satış rakamıyla rekor kırarak kendi alanında piyasasında lider konuma geldi. Bu yıl içinde satılan her 3 elektrikli otomobilden birisi Togg oldu. İnşallah bundan sonra da savunma, havacılık ve diğer alanlarda ilerlememizi, kalkınmamızı, gelişmemizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.