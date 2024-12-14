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        AK Parti'li Efkan Ala, partisinin Erzurum İl Kongresi'nde konuştu:

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Bir haftadır dünyada konuşulan bir tek ülke var, o ülke Türkiye, bir tek lider var o lider Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 16:19 Güncelleme: 14.12.2024 - 16:19
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        AK Parti'li Efkan Ala, partisinin Erzurum İl Kongresi'nde konuştu:
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        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Bir haftadır dünyada konuşulan bir tek ülke var, o ülke Türkiye, bir tek lider var o lider Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

        Ala, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Buz Hokey Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi"nde, Erzurum'un Türk siyasi hayatında çok önemli yere sahip olduğunu söyledi.

        Erzurumluların AK Parti'nin ihtiyaç duyulduğu her an yanında yer aldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Palandöken Dağı gibi durduğunu belirten Ala, "Türkiye'nin bugün aldığı mesafelerin, yaptığı devrimlerin altındaki imza Recep Tayyip Erdoğan'a ait ama arkasındaki irade sizsiniz, Dadaşlardır, Nene Hatun'un torunlarıdır. Onun için sizin evladınız olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

        Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde hiç ayrım yapmadıklarını belirterek, Taksim'e Atatürk Kültür Merkezi'ni inşa ettiklerini, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi de açtıklarını anlattı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya çapında işler yaptığına dikkati çeken Ala, şöyle devam etti:

        "Bir haftadır dünyada konuşulan bir tek ülke var, o ülke Türkiye, bir tek lider var o lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye'de bu kadar devrimi, başarıyı gerçekleştirdik ama yanı başımızda 10 yıldan fazladır zulüm altında, işkence gören kardeşlerimizin de başarıyla ulaşmasından sonra Suriye'de Baas rejimi yerle bir edildi. Şam'da muhalifler yönetimi ele aldıktan sonra 'Zulme son verildi' diye bütün dünyada Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki diplomasi konuşuluyor. Bu başarının altındaki imza lidere ama arkasındaki iradenin gücü size ait."

        Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün bölgedeki, dünyadaki haksızlıkları Birleşmiş Milletlerin Genel Kurulu'ndan dünyaya haykırdığını vurgulayarak, Türkiye'yi de Cumhur İttifakı anlayışıyla hedeflerine ulaştıracaklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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