Erzurum'da üzerine buz kütlesi düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi için taziye mesajı

Taziye dileklerini sunan Hacımüftüoğlu, "Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Edebiyat Fakültesi öğrencimiz Arif Talat Algın kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm Atatürk Üniversitesi camiasına başsağlığı ve sabırlar dilerim. Evladımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, sosyal medya hesabından, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Arif Talat Algın (22) için paylaşımda bulundu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üzerine kar ve buz kütlesi düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi için başsağlığı mesajı yayımladı.

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