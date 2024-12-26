Erzurum'da üzerine buz düşen gencin ölümüne ilişkin apartman yöneticisine gözaltı
Erzurum'da, çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşmesi sonucu üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin, olayın yaşandığı apartmanın yöneticisi gözaltına alındı.
Erzurum'da, çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşmesi sonucu üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin, olayın yaşandığı apartmanın yöneticisi gözaltına alındı.
Lalapaşa Mahallesi 1. Sümbül Sokak'ta, 24 Aralık'ta gece saatlerinde, önünde yürüdüğü 6 katlı apartmanın çatısından üzerine buz ve kar kütleleri düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Arif Talat Algın'ın (22) ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Polis ekipleri, Algın'ın üzerine kar ve buz kütlelerinin düştüğü apartmanın yöneticisi N.S'yi (73) gözaltına aldı.
N.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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