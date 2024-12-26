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        Erzurum'da üzerine buz düşen gencin ölümüne ilişkin apartman yöneticisine gözaltı

        Erzurum'da, çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşmesi sonucu üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin, olayın yaşandığı apartmanın yöneticisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 22:28 Güncelleme: 26.12.2024 - 22:28
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        Erzurum'da üzerine buz düşen gencin ölümüne ilişkin apartman yöneticisine gözaltı
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        Erzurum'da, çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşmesi sonucu üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin, olayın yaşandığı apartmanın yöneticisi gözaltına alındı.

        Lalapaşa Mahallesi 1. Sümbül Sokak'ta, 24 Aralık'ta gece saatlerinde, önünde yürüdüğü 6 katlı apartmanın çatısından üzerine buz ve kar kütleleri düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Arif Talat Algın'ın (22) ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Polis ekipleri, Algın'ın üzerine kar ve buz kütlelerinin düştüğü apartmanın yöneticisi N.S'yi (73) gözaltına aldı.

        N.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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