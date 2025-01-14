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        Doğu Anadolu'da 5 ilde sis, kırağı ve buzlanma oluştu

        Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ile Tunceli'de yoğun sis, kırağı ve buzlanma oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 10:16 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:16
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        Doğu Anadolu'da 5 ilde sis, kırağı ve buzlanma oluştu
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        Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ile Tunceli'de yoğun sis, kırağı ve buzlanma oluştu.

        Erzurum'un kuzey kesimlerinde 2 gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler, özellikle Erzurum-Tortum kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda zor anlar yaşadı.

        Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, ağaçlarda kırağı oluştu.

        - Kars

        Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Soğuk havanın etkisiyle sulak alanlar buzla kaplandı.

        Sarıkamış ilçesinde camlar buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı, bina çatıları ile doğal gaz bacalarında buz sarkıtları oluştu.

        Vatandaşlar, araçlarını brandayla sararak soğuktan korumaya çalıştı.

        Keklik Vadisi'ndeki kayalık ve küçük mağaralardaki buz sarkıtları güzel görüntü oluşturdu.

        Doğa fotoğrafçısı Turhan Kocaş, AA muhabirine, kışın güzelliklerini fotoğraflamaya çalıştıklarını belirterek, "Sarıkamış'ta akşamları dondurucu soğuklar oluyor. Eksi 15-20'leri gördüğümüz oluyor. Fakat bu soğuk havalar fotoğraf çekimimize engel değil. Fotoğraf açısından her hava şartının yarattığı önemli anlar oluyor. Buz sarkıtları, buzların oluşturduğu görüntüleri kaydediyoruz. Doğa fotoğrafçıları olarak bu havaları da değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Ağrı

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye düştüğü Ağrı'da sis etkili oldu.

        Nehir ve derelerin buzla kaplandığı kentte, vatandaşlar araçlarını battaniyelerle kapladı.

        Yazıcı Barajı'nda oluşan buharlaşma dronla görüntülendi.

        Hamur ilçesinde de soğuk hava etkili oldu.

        - Ardahan

        Ardahan'da soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

        Göle ilçesinde ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

        - Tunceli

        Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Tunceli de sisle kaplandı.

        Soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluştu.

        Bazı sürücüler, buzlanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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