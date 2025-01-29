Erzurum'da jandarma SAK ekipleri buz tutan gölette dalış eğitimi yaptı

Palandöken ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Tekederesi Göleti'ne gelen ekipler, buz tutan göletin bir kısmını kırarak dalış eğitimini tamamladı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü kentte ekipler, zorlu kış koşullarında hareket kabiliyetlerini artırmak için eğitim yaptı.

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