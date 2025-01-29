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        Termometrelerin sıfırın altında 32 dereceyi gösterdiği Ardahan Göle gece buz kesti

        Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 32 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 10:57 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:08
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        Termometrelerin sıfırın altında 32 dereceyi gösterdiği Ardahan Göle gece buz kesti
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        Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 32 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Gece termometrelerin sıfırın altında 23 dereceyi gösterdiği Erzurum'da, park halindeki araçlar ile durakların camları buzla kaplandı.

        Kentin kuzey kesimlerinde etkili olan yoğun sis ve pus nedeniyle sürücüler, özellikle Erzurum-Tortum kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda ilerlemekte güçlük çekti.

        Ağaçların kırağı ile kaplandığı kentte, cami bahçelerindeki şadırvanlar da buz tuttu.

        Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üstüne battaniye örttü.

        - Ardahan

        Ardahan'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 29 derece kaydedildi.

        Soğuk nedeniyle erken saatte dışarı çıkanların kaş, kirpik ve saçları dondu.

        Selçuk Aktürk, özellikle kentin bugün çok soğuk olduğunu belirterek, işe gitmekte zorlandığını söyledi.

        Dondurucu soğuklar, Göle ilçesinde de buzlanma ve kırağıya neden oldu.

        Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, sürücüler açık alana park ettikleri araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

        Öte yandan Türkiye'de gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 32 derece ile Göle ilçesinde kaydedildi.

        - Kars

        Kars'ta soğuk hava, sis ve kırağı etkili oldu.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 18 derece ölçüldüğü kentte, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

        Sarıkamış ilçesinde, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı, çeşmeler buz tuttu.

        Doğa fotoğrafçıları da Sarıkamış Deresi ile Kars Çayı'nda beslenmeye çalışan yeşilbaş ve çamurcun ördeklerini görüntülemeye çalıştı.

        Doğa fotoğrafçısı Burhan Özba, AA muhabirine, Kars'ın son günlerde kırağıyla beyaza büründüğünü belirterek, "Atmosferik sis olayıyla nem oranının artmasına bağlı çok güzel doğal görüntüler oluşuyor. Bunları doğa fotoğrafçıları olarak çekmeye çalışıyoruz. Yeşilbaş ve çamurcun ördekleri derenin açık yerlerinde beslenmeye çalışıyor. Kış boyunca buradalar." dedi.

        Öte yandan kızıl tilkilerin karlı arazide yiyecek arayışı görüntülendi.

        - Ağrı

        Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 19 dereceyi gösterdi.

        Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma, ağaçlarda ise kırağı oluştu.

        Buzla kaplanan Murat Nehri havadan görüntülendi.

        - Tunceli

        Tunceli’de hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesi sonucu ağaçlarda kırağı oluştu.

        Dereler ve şelalelerin de buz tuttuğu kentte, dağların zirveleri sis bulutlarıyla kaplandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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