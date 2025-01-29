Jandarmanın 'buz' gibi eğitim

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı SAK timi, zorlu kış şartlarında dalış eğitimi gerçekleştirdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Erzurum’da dalış eğitimi için hazırlıklarını tamamlayan SAK timi, Palandöken ilçesine 20 kilometre uzaklıkta 2 bin 300 rakımdaki Tekederesi Göleti’ne gitti. Yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki buz tabakasını kesen ekipler, eğitim dalışını gerçekleştirdi. Jandarma SAK timi, kış şartlarına uyum için düzenlenen dalış eğitimini başarıyla tamamladı.

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