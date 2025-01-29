Erzurum'da tilkinin boynuna ip bağlayan kişi hakkında işlem başlatıldı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada yaptıkları araştırmalarda Ardıçlı Mahallesi'nde bir kişinin yakaladığı tilkinin boynuna ip bağlayarak kötü muamele yaptığı videoyu paylaştığını belirledi.

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