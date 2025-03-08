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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 158 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 12:00 Güncelleme: 08.03.2025 - 12:00
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 158 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 158, Palandöken'de 150, Nemrut'ta 144, Ergan'da 122, Kartepe'de 120, Palandöken 2'de 112, Uludağ'da 110, Sarıkamış'ta 107, Hakkari'de 88, Mersivan'da 86, Zigana ve Çambaşı'nda 84, Hesarek'te 82, Erciyes'te 80, Davraz'da 52, Kop'ta 49, Yıldızdağı ve Akdağ'da 45, Yalnızçam'da 41, Yedikuyular'da 38, Ilgaz'da 37, Yıldıztepe'de 34 ve Gevaş Abalı'da 26 santimetre oldu.

        Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

        Merkez 05.03.2025 En düşük En yüksek
        Kartalkaya S 1 9
        Palandöken S -2 3
        Nemrut PB -2 4
        Ergan AB 0 8
        Kartepe A 3 12
        Palandöken 2 S -3 5
        Uludağ PB 2 9
        Sarıkamış S -7 6
        Hakkari KY -7 1
        Mersivan AB 0 10
        Zigana GSY 12 19
        Çambaşı ÇB -2 9
        Hesarek AB -1 4
        Erciyes AB -1 8
        Davraz AB -1 9
        Kop S -5 6
        Yıldızdağı P 1 10
        Akdağ AB 1 13
        Yalnızçam AB -9 5
        Ilgaz AB 2 10
        Yıldıztepe P 1 13
        Gevaş Abalı ÇB 0 8

        (S:Sisli, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, A: Açık, KY: Kar yağışlı, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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