Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 158, Palandöken'de 150, Nemrut'ta 144, Ergan'da 122, Kartepe'de 120, Palandöken 2'de 112, Uludağ'da 110, Sarıkamış'ta 107, Hakkari'de 88, Mersivan'da 86, Zigana ve Çambaşı'nda 84, Hesarek'te 82, Erciyes'te 80, Davraz'da 52, Kop'ta 49, Yıldızdağı ve Akdağ'da 45, Yalnızçam'da 41, Yedikuyular'da 38, Ilgaz'da 37, Yıldıztepe'de 34 ve Gevaş Abalı'da 26 santimetre oldu.

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