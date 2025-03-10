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        Erzurum'da terör propagandası ve suç içerikli paylaşım yapanlar hakkında adli işlem başlatıldı

        Erzurum'da sosyal medya platformlarında terör örgütü propagandası yapan, devlet büyüklerine hakaret eden ve suç içerikli paylaşımda bulunan 32 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 11:00 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:00
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        Erzurum'da terör propagandası ve suç içerikli paylaşım yapanlar hakkında adli işlem başlatıldı
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        Erzurum'da sosyal medya platformlarında terör örgütü propagandası yapan, devlet büyüklerine hakaret eden ve suç içerikli paylaşımda bulunan 32 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şubat ayında sosyal medya platformlarındaki hesaplara yönelik sanal devriye faaliyetleri gerçekleştirildi.

        Terör örgütü propagandası yapan, devlet büyüklerine hakaret eden ve suç içerikli paylaşımda bulunan 32 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Ayrıca yasa dışı bahis ve kumar içerikli 253 site ile hesap hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimde bulunularak işlem yapılması sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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