Erzurum'da terör propagandası ve suç içerikli paylaşım yapanlar hakkında adli işlem başlatıldı

Ayrıca yasa dışı bahis ve kumar içerikli 253 site ile hesap hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimde bulunularak işlem yapılması sağlandı.

Terör örgütü propagandası yapan, devlet büyüklerine hakaret eden ve suç içerikli paylaşımda bulunan 32 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şubat ayında sosyal medya platformlarındaki hesaplara yönelik sanal devriye faaliyetleri gerçekleştirildi.

Erzurum'da sosyal medya platformlarında terör örgütü propagandası yapan, devlet büyüklerine hakaret eden ve suç içerikli paylaşımda bulunan 32 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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