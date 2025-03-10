Liseliler kayak öğreniyor

ERZURUM'un Palandöken Kış Sporları Merkezi'nde, Yakutiye Kaymakamlığı'nın 2011 yılında başlattığı 'Haydi Liseliler Kayağa' projesi kapsamında, ilçedeki tüm lise öğrencilerine kayak dersi veriliyor.

Proje kapsamında denizden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 500 rakımdaki acemi pistinde 4 eğitmen eşliğinde öğrencilere kayak dersi alıyor. Sezai Karakoç İmam Hatip Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan kayak eğitmeni Tuğrul Aksu, 2011 yılında başlatılan proje kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 6 bin 500 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi. Aksu, "Her kış olduğu gibi bu kış da 15 hafta boyunca her gün bir lisenin öğrencilerini gruplar halinde Palandöken'e getirip, burada kayak eğitimi veriyoruz. İlçede kayak bilmeyen lise öğrencisi bulunmamakta. Eğitimlerimiz 15 Nisan'da sona erecek" diye konuştu.

Birçok öğrenci ilk kez bulunduğu Palandöken'de kayak yapmanın keyfini çıkardı. Kısa sürede kayak yapmayı öğrenen öğrenciler, hayatlarının en güzel günlerinden birini yaşadıklarını söyledi. Yakutiye Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'üncu sınıf öğrencisi Hayrunisa Gazi, buraya geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Gazi, "Buraya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Buradan gidince de yaşadıklarımızı arkadaşlarımıza ve ailemize anlatıyoruz. Palandöken'e daha önce çıkmıştım ama kayak yapma imkanı bulamamıştım. Hocalarım sayesinde kayak yapmayı öğrendim. Ben ve arkadaşlarım çok mutluyuz" dedi.