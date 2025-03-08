Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzurum'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 18:27 Güncelleme: 08.03.2025 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzurum'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Bakan Işıkhan, kentteki temasları kapsamında Erzurum Valiliğini ziyaret etti.

        Vali Mustafa Çiftçi ve il protokolü tarafından kapıda karşılanan Işıkhan'a çiçek takdim edildi.

        Şeref defterini imzalayan Işıkhan, daha sonra Vali Çiftçi'den makamında kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vali Çiftçi, Işıkhan'a oltu taşı tespih hediye etti.

        Daha sonra ziyaret ettiği Büyükşehir Belediyesinde çiçekle karşılanan Işıkhan, burada Başkan Mehmet Sekmen ve ekibiyle görüştü.

        Işıkhan, daha sonra ise MHP İl Başkanlığını ziyaret edip MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İl Başkanı Adem Yurdagül ve beraberindekilerle sohbet etti.

        Son olarak AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaret eden Işıkhan, İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve partililerle bir araya geldi.

        Işıkhan'a ziyaretlerinde AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ile Abdurrahim Fırat, Başkan Sekmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Küçükoğlu eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen'e gözaltı
        Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen'e gözaltı
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Macit Koper'in acı günü
        Macit Koper'in acı günü
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!

        Benzer Haberler

        Bakan Işıkhan: İş yerlerinde mobbing ile mücadelede kararlıyız
        Bakan Işıkhan: İş yerlerinde mobbing ile mücadelede kararlıyız
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Erzurum'da konuştu: (2)
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Erzurum'da konuştu: (2)
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Erzurum'da konuştu: (1)
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Erzurum'da konuştu: (1)
        Erzurum'da sağlık çalışanları ramazanda soğuğa rağmen Gazze için yürüdü
        Erzurum'da sağlık çalışanları ramazanda soğuğa rağmen Gazze için yürüdü
        6 katlı binanın çatısından düşmekten, beline bağladığı iple kurtuldu
        6 katlı binanın çatısından düşmekten, beline bağladığı iple kurtuldu
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da...