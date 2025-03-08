Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzurum'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Işıkhan, kentteki temasları kapsamında Erzurum Valiliğini ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi ve il protokolü tarafından kapıda karşılanan Işıkhan'a çiçek takdim edildi.

Şeref defterini imzalayan Işıkhan, daha sonra Vali Çiftçi'den makamında kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Çiftçi, Işıkhan'a oltu taşı tespih hediye etti.

Daha sonra ziyaret ettiği Büyükşehir Belediyesinde çiçekle karşılanan Işıkhan, burada Başkan Mehmet Sekmen ve ekibiyle görüştü.

Işıkhan, daha sonra ise MHP İl Başkanlığını ziyaret edip MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İl Başkanı Adem Yurdagül ve beraberindekilerle sohbet etti.

Son olarak AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaret eden Işıkhan, İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve partililerle bir araya geldi.

Işıkhan'a ziyaretlerinde AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ile Abdurrahim Fırat, Başkan Sekmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Küçükoğlu eşlik etti.