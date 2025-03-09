Erzurum'da evde çıkan yangın hasara yol açtı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

İlçe merkezine 34 kilometre uzaklıktaki kırsalda bulunan Yeşildemet Mahallesi'nde, Ali Osman İren'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan ikamette kimsenin olmadığı ve ev sahibinin il dışında olduğu öğrenildi.