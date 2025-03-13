Erzurum'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Erzurum'da, sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda sokak satıcılarına yönelik yaptıkları operasyonda, 169 gram uyuşturucu, 11 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 hassa terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 40 fişek, 161 bin 200 lira, 500 avro ve 400 dolar ele geçirdi.

Operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D.Ü. (32), E.K.S. (33), M.K. (43), Ö.A. (34) ve A.Ş.C. (21) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.Ç. (38) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.