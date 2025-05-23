Erzurum'da asfalt üretim tesisindeki patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
Erzurum'un Pasinler ilçesindeki asfalt üretim tesisinde meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı.
Erzurum’un Pasinler ilçesindeki asfalt üretim tesisinde meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı.
İlçede bulunan asfalt üretim tesisinde patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Olayda 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı.
Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada, "Tesiste tankın üzerinde kaynak yapılırken patlama oluyor. 1 işçimiz vefat etti, 1'i de yaralandı." dedi.
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