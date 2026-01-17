Habertürk
        Erzurum'da Snowbike Türkiye Şampiyonası öncesi sporcular antrenman yaptı

        Erzurum'da Snowbike Türkiye Şampiyonası öncesi sporcular antrenman yaptı

        –Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'nde yarın düzenlenecek olan Snowbike Türkiye Şampiyonası öncesinde sporcular antrenman yaptı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 20:35 Güncelleme: 17.01.2026 - 20:35
        Erzurum'da Snowbike Türkiye Şampiyonası öncesi sporcular antrenman yaptı
        –Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'nde yarın düzenlenecek olan Snowbike Türkiye Şampiyonası öncesinde sporcular antrenman yaptı.

        Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2026 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Erzurum'da ilk kez düzenlenecek yarışlara 81 ilden 90 sporcu katılıyor.

        Sporcular, bin 200 metre uzunluğundaki kar üzerinde bisikletle yarışacakları şampiyona öncesinde, parkuru tanıdı.


        Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman, AA muhabirine, geçen yıl sadece ulusal anlamda organize edilen Snowbike Şampiyonasının, uluslararası bisiklet birliğinin takvimine alındığını söyledi.

        Kocaman, "Bizler de ilk defa yapıldığı için kayaklarla beraber onlara öncülük yapıp bu yarışı tamamlayacağız. 81 ilden 90 sporcuyla start vereceğiz. Büyük erkekler, büyük kadınlar, genç kadınlar, genç erkekler, yıldız erkek ve yıldız kızlardan oluşmaktadır. Bunun genelinde ise genel klasman erkek ve genel klasman kadın olmak üzere startlarımızı vereceğiz. Burada dereceye girecek arkadaşlar, Fransa'da yapılacak Dünya Snowbike Şampanyasıyla ilgili vize onayı var, kabul edildiğinde buradan 2 sporcuyu şampiyonaya götüreceğiz." diye konuştu.

        Kayseri'den gelen sporculardan Kadir İbiş, geçen yıl ilk defa Balkan Şampiyonasına katıldığını belirterek "İlk defa milli takım olarak güzel bir sonuç elde ettik. Şubat ayında Fransa'da Dünya Snowbike Şampiyonası'na katılmayı hedefliyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.

        Belinay Poyraz da bu spora yeni başladığını, hedefinin Fransa'daki şampiyonaya katılmak olduğunu anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

