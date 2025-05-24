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        Yeşilay Erzurum Şubesince dezavantajlı çocuklar için düzenlenen festival başladı

        Yeşilay Erzurum Şubesince yürütülen "Can Erzurum" projesi kapsamında şehrin farklı ilçelerinden il merkezine getirilen 1500 dezavantajlı çocuk için düzenlenen festival başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 17:24 Güncelleme: 24.05.2025 - 17:51
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        Yeşilay Erzurum Şubesince dezavantajlı çocuklar için düzenlenen festival başladı
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        Yeşilay Erzurum Şubesince yürütülen "Can Erzurum" projesi kapsamında şehrin farklı ilçelerinden il merkezine getirilen 1500 dezavantajlı çocuk için düzenlenen festival başladı.

        Bilim Erzurum'da düzenlenen festivalin ilk gününde, söz konusu çocuklar oluşturulan alanda basketbol, masa tenisi, bilek güreşi, müzik dinletisi, dans etkinlikleri gibi bir çok etkinliğe katıldı.

        Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Emirhan Tanay, AA muhabirine, her bir çocuğu Yeşilaycı yapmayı amaçladıklarını belirterek, proje kapsamında ulaşılan 6 bin 500 çocuk arasından en dezavantajlı olan 1500'ünün şehre getirilerek festival düzenlendiğini söyledi.

        Projenin yürütücüsü olan ve aynı zamanda Kadın Komisyonu Başkanlığı görevini de üstlenen Prof. Dr. Derya Öcal ise bir kaç ayda 20 ilçeyi gezdiklerini anlatarak, "İlçelerimizden ilk, orta ve lise düzeyinde öğrencilerimizle bir araya geldik. Çocuklarımıza zeka oyunları etkinlikleri gerçekleştirdik. Aynı zamanda Yeşilay çalışmaları gerçekleştirdik. Bu, çocuklarımızı Erzurum'a götürme ayağıydı. Şimdi çocuklarımızla eğlence gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Festivalin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Serhat Akyüz, Yeşilay Bölge Koordinatörü Mevlüt Doğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Yeşilay gönüllülerinin organize ettiği ve 2 gün devam edecek festivalde, öğrenciler çeşitli gezi turlarına da katılacak.

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