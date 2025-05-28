Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da "Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri" semineri düzenlendi

        Erzurum'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) işbirliğiyle "Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri" semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 14:09 Güncelleme: 28.05.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da "Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri" semineri düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) işbirliğiyle "Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri" semineri düzenlendi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen seminerin açılışında yaptığı konuşmada, son 10 yılda dünyanın ihtiyacı olan enerjinin yüzde 15 oranında büyüdüğünü ve enerji üretiminin yanı sıra tasarruf ederek de sürece katkıda bulunulması gerektiğini vurguladı.

        Bakanlık olarak bu konuda çalışmalar yaptıklarını anlatan Aslan, şöyle konuştu:

        "Ulusal Yeşil Sertifika Yönetmeliğimizi (YeS-TR) güncelledik. Yeni sistemle yapılan binalar, geleneksel yapılara göre yüzde 30 daha verimli kaynak sağlıyor. Üstelik kaynak kullanımının maliyetini de 3 ila 5 yıl gibi kısa sürede geri kazandırıyoruz. İmar mevzuatında yaptığımız düzenleme ile 2026 yılından itibaren 10 bin metrekare ve üzeri kamu binalarında YeS-TR sertifikası alma koşulunu zorunlu tuttuk. Böylece her yıl ortalama 450-500 kamu binası artık yeşil bina olarak tasarlanacak. 600 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlayacağımız, 100 bin ton sera gazı azaltımı ve 20 bin metreküp de su tasarrufu sağlayacağımızı hesaplamalar bize gösterdi. Sadece üreterek değil, dikkat ederek tasarruf ederek bir baraj gibi enerji kazanımı sağlıyoruz."

        - "Her yıl 200 ton kağıt israfının önüne geçilecek"

        Aslan, kazanılan 600 milyon kilovatsaat tasarrufun, Erzurum’daki 36 enerji santralinin 3 aylık üretimine eşdeğer bir miktar olduğunu dile getirdi.

        Müteahhitlik sisteminde de bir değişikliğe gidildiğini aktaran Aslan, "YeS-TR’nin uluslararası versiyonunu oluşturmak üzere üniversitelerimizle işbirliği başlattık. Yapılarda 2 boyutlu, sonrasında 3 boyutlu BIM tabanlı projelere geçiyoruz. Bu sayede onay ve ruhsat süreçleri süre olarak ortalama yüzde 30 azalacak ve her yıl 40 milyon sayfa yani 200 ton kağıt israfının da önüne geçilecek." dedi.

        Aslan, enerji performansı hesaplamaları için en temel veri olan iklim verilerini de Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yapılan işbirliği ile güncellediklerini belirterek, meteoroloji istasyonu sayısını 84’ten 730’a çıkardıklarını anlattı.

        Su tasarrufu konusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını, yeni imar mevzuatıyla belirli büyüklükteki binalarda yağmur suyu ve gri su kullanımının zorunlu hale getirildiğine işaret eden Aslan, böylece her yıl 10 milyon metreküp su tasarrufu hedeflediklerini söyledi.

        - Vali Mustafa Çiftçi: "Enerji verimliği ve iklim değişikliği alanında çok önemli adımlar atılıyor"

        Vali Mustafa Çiftçi de seminerin önemli olduğuna işaret ederek, "Günümüzde enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulması ekonomik, sosyal ve stratejik zorunluluk haline gelmiştir. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizde enerji verimliği ve iklim değişikliği alanında çok önemli adımlar atılmaktadır." diye konuştu.

        Valilik bünyesinde kurulan Enerji Yönetim Birimi'nin kamu kurumlarının enerji kullanımını analiz edip gerekli iyileşmeyi koordine ettiğini ifade eden Çiftçi, özel sektör ve vatandaşların da bu sürece katkı sağlamasını istedi.

        İZODER Başkanı Emrullah Eruslu da Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile önemli çalışmalar yaptıklarından bahsetti.

        Vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve 12 ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürleri ile teknik personeller, mühendis ve mimarların katıldığı programda, binalarda enerji verimliliği ile ilgili yapılan yasal düzenlemeler, standartlar ve güncellenen uygulamalar, ısı yalıtımı kuralları, yeşil bina sertifikası gibi konular görüşüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        Kremlin'den Trump'a: Minnettarız
        Kremlin'den Trump'a: Minnettarız
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        "Neresi kötü anlamadım?"
        "Neresi kötü anlamadım?"
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        Narman'da yetim çocuklar için kermes düzenlendi
        Narman'da yetim çocuklar için kermes düzenlendi
        Erzurum'da ehram kumaşı defilesiyle kültür ve moda buluştu
        Erzurum'da ehram kumaşı defilesiyle kültür ve moda buluştu
        Aslan: 600 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu ve 200 ton kağıt israfından...
        Aslan: 600 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu ve 200 ton kağıt israfından...
        Hayallerini yazdıkları kitabın gelirini lösemili arkadaşları için bağışladı...
        Hayallerini yazdıkları kitabın gelirini lösemili arkadaşları için bağışladı...
        Erzurum'da toprak kayması meydana gelen mahallede jeoteknik çalışmalara baş...
        Erzurum'da toprak kayması meydana gelen mahallede jeoteknik çalışmalara baş...
        Erzurum, "spor hizmetleri"nde Türkiye'nin en iyisi seçildi
        Erzurum, "spor hizmetleri"nde Türkiye'nin en iyisi seçildi